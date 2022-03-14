Akseki Kaymakamı Hülür'den sağlık çalışanlarına karanfil - Son Dakika
Üye Girişi

Akseki Kaymakamı Hülür'den sağlık çalışanlarına karanfil

14.03.2022 13:07
Akseki Kaymakamı Hülür'den sağlık çalışanlarına karanfil

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlara karanfil verdi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlara karanfil verdi.

Kaymakam Hülür, Akseki Devlet Hastanesi ve Akseki Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bayraklarını kutladı.

Sağlık çalışanlarına karanfil veren Hülür, özellikle salgın sürecinde bütün sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Hülür, "Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm tıp camiasının çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde şehit olan bütün sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum." dedi

Kaymakam Hülür'e ziyaretlerinde Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan eşlik etti.

YORUMLAR
500
Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi SAĞLIKÇILAR ATA'NIN ANITA ÇELENK SUNDU SAĞLIKÇILAR ATA'NIN ANITA ÇELENK SUNDU

Tıp Bayramı, Hisarcık, 14 Mart, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akseki Kaymakamı Hülür'den sağlık çalışanlarına karanfil - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Akseki Kaymakamı Hülür'den sağlık çalışanlarına karanfil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement