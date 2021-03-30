Akseki Kaymakamı Hülür esnafı denetledi - Son Dakika

Akseki Kaymakamı Hülür esnafı denetledi
30.03.2021 14:55
Akseki ilçesinde Kaymakamı Volkan Hülür, İçişleri Bakanlığının "Kontrollü Normalleşme' döneminde "Dinamik Denetim Modeli" genelgesi kapsamında esnafı denetledi.
Akseki ilçesinde Kaymakamı Volkan Hülür, İçişleri Bakanlığının "Kontrollü Normalleşme' döneminde "Dinamik Denetim Modeli" genelgesi kapsamında esnafı denetledi.
Kaymakam Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-199 tedbirleri denetimine katıldı.
Denetimde esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Hülür, başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemi konusunda hatırlatma yaptı. ???????
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