Akseki Kaymakamı Hülür esnafı denetledi - Son Dakika

Denetimde esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Hülür, başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemi konusunda hatırlatma yaptı. ???????

Kaymakam Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-199 tedbirleri denetimine katıldı.

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