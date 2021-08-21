Akseki Kaymakamı Hülür, YKS'de dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi.

YKS'de dereceye giren Caner Tan ve ailesi, Kaymakam Hülür'ü makamında ziyaret etti.

Tan ile bir süre sohbet eden Hülür, Akseki'de çalışkan ve sorumluluk sahibi gençlerin yetişmeye devam ettiğini söyledi.

Üstüne titizlikle düştükleri öğrencilerin buna başarıyla karşılık verdiğini belirten Hülür, "Caner Tan kardeşimiz birinci sınıftan itibaren çevresinde fark yaratan birisi. Sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine karşın asla derslerini ihmal etmedi. Onu da zaten farklı kılan bu. Kardeşimizin ve bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Hülür, Tan'a hediye vererek ödüllendirdi.