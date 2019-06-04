Son Dakika Haberleri: Akseki Kaymakamı Nasır, trafik denetimlerini inceledi
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Akseki Kaymakamı Nasır, trafik denetimlerini inceledi

48 dakika önce

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Antalya-Konya kara yolundaki trafik denetimlerini inceledi.

Akseki Kaymakamı Nasır, trafik denetimlerini inceledi, System.String[]
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Antalya- Konya kara yolundaki trafik denetimlerini inceledi.
Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kara yolundaki ekiplerin bayramlarını kutlayan Nasır, sürücülerle sohbet etti.
Nasır, sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti.
Bayram süresince denetimlere devam edeceklerini aktaran Nasır, Antalya'ya gelen misafirlerin huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Nasır'a, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06 Kaynak: AA
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