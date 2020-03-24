Son Dakika › Güncel › Akseki Kaymakamlığından evden çıkmayan yaşlılara gıda paketi yardımı - Son Dakika
Akseki Kaymakamlığından evden çıkmayan yaşlılara gıda paketi yardımı
6 saat önce
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin hiçbir zaman unutulmadığını kaydetti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında da gerekli çalışmayı yürüttüklerini belirten Hülür, "Kolluk kuvvetlerimiz, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan aileleri evlerinde ziyaret edip, gıda paketlerini teslim ediyor." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:14 Kaynak: AA
Son Dakika Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin