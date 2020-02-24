Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması - Son Dakika

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Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması
6 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Kepez ile Hocaköy mahalleleri grup yolunun heyelan nedeni ile kapanan bölümünü açtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Kepez ile Hocaköy mahalleleri grup yolunun heyelan nedeni ile kapanan bölümünü açtı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki'nin Kepez ve Hocaköy mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yaptı. Ortak kullanım olan grup yolunun aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu bozulması üzerine ekipler kayan malzemeyi temizledi. Bozulan yolda stabilize çalışması yapan ekipler, şarampolleri temizleyerek yolu trafiğe açtı. Grup yolunda yapılan bakım ve onarım çalışması bölge halkının daha rahat bir ulaşım yapmasını sağladı. - ANTALYA
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