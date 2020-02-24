Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması - Son Dakika

Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Kepez ile Hocaköy mahalleleri grup yolunun heyelan nedeni ile kapanan bölümünü açtı.

Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Kepez ile Hocaköy mahalleleri grup yolunun heyelan nedeni ile kapanan bölümünü açtı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki'nin Kepez ve Hocaköy mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yaptı. Ortak kullanım olan grup yolunun aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu bozulması üzerine ekipler kayan malzemeyi temizledi. Bozulan yolda stabilize çalışması yapan ekipler, şarampolleri temizleyerek yolu trafiğe açtı. Grup yolunda yapılan bakım ve onarım çalışması bölge halkının daha rahat bir ulaşım yapmasını sağladı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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