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Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralıANTALYA - Akseki-Manavgat karayolunda yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tepeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA - Akseki-Manavgat karayolunda yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tepeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akseki-Manavgat karayolunda, Manavgat istikametine seyir halindeki Nusrat Kutlu'nun kullandığı 07 NJP 22 plakalı otomobil, Gençler Mahallesi mevkinde Ahmetler Yol sapağına 400 metre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmursuyu tahliye kanalını aştıktan sonra tepeliğe çıktı. Bir süre tepelikte ilerleyen otomobil, ağaçlara çarptıktan sonra yol kenarında durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Nusrat Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Özkan yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Özkan, ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü Kutlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Özkan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat, Akseki, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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