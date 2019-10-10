Son Dakika Haberleri: Akseki Meslek Yüksek Okulu'ndan "Düğmeli Evler" ziyareti
Son Dakika Güncel Akseki Meslek Yüksek Okulu'ndan 'Düğmeli Evler' ziyareti

Akseki Meslek Yüksek Okulu'ndan "Düğmeli Evler" ziyareti

5 dakika önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu'nun Sarıhacılar Mahallesi'ne çevre gezisi düzenledi.

Akseki Meslek Yüksek Okulu'ndan

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu'nun Sarıhacılar Mahallesi'ne çevre gezisi düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yedi dalda öğrenime başlayan Akseki Meslek Yüksek Okulu'nun Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri, ilçe merkezi yakınlarındaki Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan Osmanlı dönemi mimarisiyle yapılan "Düğmeli Evler"i ziyaret etti.


Okullarından çıkan öğrenciler, araç kullanmadan zemini Arnavut kaldırımla döşeli, 3 bin 400 metre uzunluğundaki antik yoldan yürüyerek, son yıllarda restore edilerek ayağa kaldırılmaya çalışılan evlere ulaştı.


Hiç çimento kullanılmadan yapılan evleri dikkatle inceleyen öğrenciler, öğle yemeğinin ardından tekrar geçmişte kervanların geçtiği yoldan yürüyerek okullarına döndü.


Saraycılar köyündeki birkaç evi satın alarak restore ettiren, yapıları restoran ve konaklama tesisi olarak hizmete sunan, iş insanı Mustafa Kavasoğlu, gösterilen ilgiden mutlu olduğunu belirterek, ilginin süreklilik kazanması için etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Alanya, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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