Akseki Müftüsü Taraklı sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Akseki Müftüsü Taraklı sağlık çalışanlarını ziyaret etti

19.03.2021 12:25
Akseki Müftüsü Taraklı sağlık çalışanlarını ziyaret etti, System.String[]

Akseki Müftüsü İsmail Taraklı, görevi başındaki sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Akseki Müftüsü İsmail Taraklı, görevi başındaki sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Akseki Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunup, doktorlar ve diğer sağlık personeli ile sohbet eden Taraklı, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki fedakarlıklarına dikkati çekti.

Burada konuşan Taraklı, "Sağlık çalışanlarımızın Kovid-19'la mücadelede gösterdikleri üstün gayret ve özveri, çok ulvi ve her türlü takdirin üstünde. Bu vesileyle bizlere bu güveni aşılayan, cesaretleri ve fedakarlıklarıyla milletimize ve insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman sağlık çalışanlarımıza Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Tedavileri devam edenlere Allah'tan şifa diliyorum. Allah hepsinden razı olsun, kahraman sağlık ordumuza gayretler versin." ifadelerini kullandı.

Taraklı, sağlık çalışanlarına olduğu kadar onları sabırla bekleyen ailelerine de minnet borçlu olduklarını dile getirdi.

Bu mücadelede şehit olan sağlık çalışanları için hatim okunduğunu, önümüzdeki günlerde duasını da yapacaklarını bildiren Taraklı, sağlık personeline Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Mevla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akseki Müftüsü Taraklı sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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