Akseki'nin andız pekmezine coğrafi işaret alma çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Akseki ilçesinde yetişen ayı dikeni ağacının kozalaklarından üretimi yapılan andız pekmezi için coğrafi işaret alma çalışmalarına başlandı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantı ile coğrafi işaret çalışmalarını ilk adımı atıldı.

Coğrafi işaretin ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden bir kalite işareti olduğunun vurgulandığı toplantıda, coğrafi işaret tescilinin belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını da sağladığının altı çizildi.

Toplantıda astım, bronşit, öksürük, romatizma gibi sorunlara faydası olduğu dile getirilen andız pekmezinin tıbbi ve aromatik faydaları ile eczacılık anlamında kullanımına yönelik araştırma yapılması için Eczacılık Fakültesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile de iş birliği yapılmasına karar verildi.

Andız pekmezinin coğrafi işaret tescil süreci ile ilgili olarak 25 Şubat tarihinde yol haritası belirlemek üzere tarafların tekrar bir araya gelmesi ile ilgili alınan karar sonrası toplantıya son verildi.

Toplantıya İl Müdür Vekili Gökhan Karaca, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, Gıda ve Yem Şube Müdürü Erdem Özmen, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Topuz, Antalya Ticaret Borsası Coğrafi İşaretler Danışmanı Dr. Rana Demirer, Kuyucak (İlerma) Muhtarı Şeref Erdoğan, Kuyucak Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nazmi Erdoğan ve Kuyucaklı üreticiler katıldı.