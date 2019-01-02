Akseki-Seydişehir Kara Yolu Trafiğe Açıldı
1 saat önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.
Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar
kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kapanan Akseki-Seydişehir kara yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekiplerinin yolda tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:59 Kaynak: AA
Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu
Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor
Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis
Kuyumcu Dükkanının Duvarını Balyozla Kırıp, 1 Milyon Liralık Altın Çaldılar