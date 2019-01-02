Son Dakika Haberleri: Akseki-Seydişehir Kara Yolu Trafiğe Açıldı

Akseki-Seydişehir Kara Yolu Trafiğe Açıldı

1 saat önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Akseki-Seydişehir Kara Yolu Trafiğe Açıldı, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kapanan Akseki-Seydişehir kara yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekiplerinin yolda tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:59 Kaynak: AA

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