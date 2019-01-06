Akseki - Seydişehir Kara Yolunda Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor
1 saat önce
Akseki- Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor -Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyorANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Akseki- Seydişehir
kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor
- Kar
yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
ANTALYA - Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle 15 Mahalle yolu ise trafiğe kapandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, kar kalınlığı da bir buçuk metreye ulaştı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler gizli buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Kırsal mahalle yolları kapandı
Akseki merkezde de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. 15 Mahalle yolununda kar yağışı nedeni ile kapalı olduğu bildirildi. Yüksek kesimlerdeki mahalle yollarında da kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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