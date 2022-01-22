Akseki-Seydişehir karayolu kar ve tipi sebebiyle tamamen trafiğe kapandı. - Son Dakika

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu saat 14.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Yolda bir çok araç kaldı. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yapıyor. Alacabel mevkiinde kar kalınlığının bir metreyi aştığı öğrenildi. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çalışmasını sürdürüyor. - ANTALYA