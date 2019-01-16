Akseki-Seydişehir Karayolu Trafiğe Açıldı
59 dakika önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, trafiğe açıldı.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolu, trafiğe açıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yol uzun araçlar hariç tekrar trafiğe açıldı.
Akseki-Konya karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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