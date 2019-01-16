Son Dakika Haberleri: Akseki-Seydişerhir Karayolu Trafiğe Kapandı

Akseki-Seydişerhir Karayolu Trafiğe Kapandı

52 dakika önce

- Akseki-Seydişerhir karayolu trafiğe kapandıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.

- Akseki-Seydişerhir karayolu trafiğe kapandı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya- Konya yolu saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfır noktasına düştü. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı. Alacabel mevkiinde kar kalınlığının bir metreyi aştığı öğrenildi. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

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