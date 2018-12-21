Son Dakika Haberleri: Akseki Sydv'nin Mütevelli Heyeti Seçildi

Akseki Sydv'nin Mütevelli Heyeti Seçildi

1 saat önce

Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 2019 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belli oldu.

Akseki Sydv'nin Mütevelli Heyeti Seçildi, System.String[]
Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 2019 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belli oldu.


Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşen kapalı oylamayla yapılan seçimlere 51 mahalle muhtarı toplantıya katıldı.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, oy kullanan 24 mahalle muhtarının 14'ünün oyunu aldı.

Hacıilyas Mahallesi Muhtarı Murat Kolluoğlu ise 10 oy alarak mütevelli heyeti üyesi oldu.

Türk Hava Kurumu Akseki Şube Başkanı İhsan Köse de 2019 yılında görev alacak sivil toplum kuruluşu temsilcisi seçildi.

Akseki Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Muhammed Emin Nasır, 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde görev alacak mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle her zaman olduğu gibi yine çok iyi hizmet yapacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:55 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Çınar, Cevizli, Akseki, Güncel
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