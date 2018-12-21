Akseki Sydv'nin Mütevelli Heyeti Seçildi

Akseki
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 2019 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belli oldu.
Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşen kapalı oylamayla yapılan seçimlere 51 mahalle muhtarı toplantıya katıldı. Cevizli
Mahalle Muhtarı Harun Çınar
, oy kullanan 24 mahalle muhtarının 14'ünün oyunu aldı.
Hacıilyas Mahallesi Muhtarı Murat Kolluoğlu ise 10 oy alarak mütevelli heyeti üyesi oldu. Türk Hava Kurumu
Akseki Şube Başkanı İhsan Köse de 2019 yılında görev alacak sivil toplum kuruluşu temsilcisi seçildi.
Akseki Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Muhammed Emin
Nasır, 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde görev alacak mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle her zaman olduğu gibi yine çok iyi hizmet yapacaklarını söyledi.