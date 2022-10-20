Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk vefat etti - Son Dakika
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Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk vefat etti

20.10.2022 11:11
Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk vefat etti

Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Yurt dışı seyahatinden döndükten sonra evine geçen Duruk, burada rahatsızlanarak vefat etti.

Duruk'un cenazesi yarın İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası 22 Ekim'de Akseki ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Duruk'un ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Yazıcı, mesajında, "Akseki ilçemize ve eğitime yaptığı yatırımlarla Antalya'mıza değer katan Aksekili hayırsever iş insanı Metin Duruk'un vefat haberini derin bir teessür ile öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk vefat etti - Son Dakika

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