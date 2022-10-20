Yazıcı, mesajında, "Akseki ilçemize ve eğitime yaptığı yatırımlarla Antalya'mıza değer katan Aksekili hayırsever iş insanı Metin Duruk'un vefat haberini derin bir teessür ile öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aksekili iş insanı Ali Metin Duruk vefat etti - Son Dakika

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