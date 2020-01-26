Aksekili öğrencilerden eğlenceli kış kampı - Son Dakika

Akseki ilçesinde Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki İlkokulu tarafından "Kırlarda değil, karlarda eğleniyorlar" sloganıyla düzenlenen kış kampına katılan öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Şehir merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Alacabel mevkisinde gerçekleştirilen ve iki gün süren kampa 20 öğrenci katıldı.

Öğrenciler soğuk havaya rağmen kartopu oynayıp, kardan adam ve Eskimoların "iglo" adı verilen evini yaptı.

Ateş etrafında şarkı söyleyip şiirler okuyan öğrenciler, evlerinden getirdikleri naylonlarla kayarak karın tadını doyasıya çıkardı.

Çocuklara eşlik eden öğretmenleri Ahmet Ulaş, yarıyıl tatilinden istifade ederek böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrenciler ve velilerinin karda eğlenerek sosyal bir faaliyet gerçekleştirdiğini ifade eden Ulaş, "İki günlük de olsa böyle güzel bir mekanda bir araya gelip zaman geçirmiş olmaları, arkadaşlarıyla olmak istemeleri gerçekten harika. Çocuklarımız böylece kendilerini daha iyi motive ediyorlar. Aynı zamanda eğlenmiş oluyorlar. Biz de onlarla eğlenmiş olduk." diye konuştu.

Kamp yapan çocuklara Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve Akseki İlçe Jandarma Komutanı Onur Yıldırak da bir süre eşlik etti.