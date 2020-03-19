Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Mahallesi ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Mahallesi ilaçlandı - Son Dakika

Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Mahallesi ilaçlandı

6 saat önce

Yeni tip korona virüse karşı önlem almak amacıyla Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz Mahallelerinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapan Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, bugün de Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Mahallesi'nde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı.

Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Mahallesi ilaçlandı, System.String[]

Yeni tip korona virüse karşı önlem almak amacıyla Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz Mahallelerinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapan Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, bugün de Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Mahallesi'nde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı.


Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi tüm ilçede korona virüs salgını nedeniyle çalışma başlattı. Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyorlar. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanıyor, ardından özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında ikinci gün Eyüpsultan Belediyesi Dezenfeksiyon ekibi tarafından Akşemsettin, Topçular ve Göktürk Merkez Mahallesi'nde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı. Mahallelerde özellikle kalabalık ve ortak yaşam alanları içerisinde bulunan yerler özenle seçildi. Akşemsettin Mahallesi'nde Cengiz Topel Taksi, Topçular Mahallesi'nde Topçular İlköğretim okulu, Otakçılar Caddesi, Göktürk Mahallesi'nde dükkanların önleri, ibadet merkezleri ve sokaklar ekipler tarafından ilaçlı solüsyonlarla temizlendi.


3 ayrı ekip halinde sürdürülen çalışmada, cadde ve sokaklar tankerlerle yıkandı, süpürge araçlarıyla süpürüldü ve dezenfeksiyon ekibi tarafından ilaçlandı. Bu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak her gün devam edecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Akşemseddin, Yeşilpınar, Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

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