Son Dakika Haberleri: Akşener: "2019 Yılında İnşallah Açlık Yoksulluk Azalır"

Akşener: "2019 Yılında İnşallah Açlık Yoksulluk Azalır"

7 dakika önce

- İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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