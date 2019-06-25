Akşener: "23 Haziran demokrasi bayramı oldu"
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- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:19 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -1-
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