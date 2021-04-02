Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok - Son Dakika

Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok
02.04.2021 13:35
Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok (2)FUARI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 'ARTANKARA 7'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.
Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok (2)
FUARI ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 'ARTANKARA 7'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarı gezen Akşener, eserleri inceleyerek, sanatçılarla sohbet etti. Akşener, açıklama yapmadan fuardan ayrıldı.
-Akşener'in fuara gelişi
-Ziyaretten görüntü
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