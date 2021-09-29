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Akşener: "31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti" - Son Dakika

Akşener: "31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti"

29.09.2021 16:12
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti, seçmeni birlikten güç doğar kanaatine ulaştırmak için" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti, seçmeni birlikten güç doğar kanaatine ulaştırmak için" dedi.

Akşener, Kırşehir Belediyesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Millet ittifakı için 24 Haziran için önemli bir araya geliş, bir tarafıyla da önemli bir zorunluluktu. 31 Mart'a giderken biz işbirliği yaptık, seçmende kafa karışıklığı oldu. CHP'ye teklif bizden gitti. Sonuçta yan yana gelindi. Kritik durumlarda partiyi değil, Türkiye'yi tercih edin dedim" diye konuştu. "Bizimki ittifaklar açısından işbirliği" diyen Akşener, "Biz de kendi aramızda rakip olduk. 31 Mart'a giden süreçte Cumhur İttifakı küçük partilerle tek parti haline döndü. Biz, ona yönelik bir iş birliği yaptık. Seçmende ise o süreçte bir kafa karışıklığı oldu. 31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti. Seçmeni birlikten güç doğar kanaatine ulaştırmak için" ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediyesinde davul zurna gösterileriyle karşılanan Akşener, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından da yapılan sunumu izledi.

(Enderhan Öz/İHA)

Akşener: 31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, 31 Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Akşener: "31 Mart'a birlikte gitme teklifi CHP'ye bizden gitti" - Son Dakika
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