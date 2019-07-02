Akşener: "8 aylık İçişleri bakanlığımda Türkiye'nin en etkin terör mücadelesini yaptım"
38 dakika önce
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:51 Kaynak: AA
- İYİ Parti
TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
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