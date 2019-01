Akşener: "9 Belediyemiz, 2 de Beldemiz Var. Bunun Üzerine Ne Koyuyorsak Bizim İçin Başarı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i aday göstermesine ilişkin, "Biz, rahmetli Ecevit ile Bahçeli'nin yaptıkları iktidar döneminde bu geride bırakıldı diye düşündük. Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i aday göstermesine ilişkin, "Biz, rahmetli Ecevit ile Bahçeli'nin yaptıkları iktidar döneminde bu geride bırakıldı diye düşündük. Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. Ben hapis yatmadım, burada bildiğim kadarıyla hapis yatan başka genel başkan yardımcılarımız da yok ama Nurettin Soyer bir vaka." dedi.



Akşener, bir otelde, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin "başkanlık" sistemine geçmesiyle, ittifakların ortaya çıktığını belirten Akşener, iktidar partisinin yaptığı her anlaşma mübah olarak görülmesine rağmen, CHP ve İYİ Parti'nin yan yana gelmesinin yanlış olarak değerlendirildiğini söyledi.



Yerel seçimlerde muhtarların, belediye meclis üyelerinin, ilçe, belde, il ve büyükşehir belediye başkanlarının seçileceğini anımsatan Akşener, "Seçim sonrasında aşağı yukarı 4 yıl bir daha seçim olmayacak. Dolayısıyla 'Allah Allah' sesleriyle bu seçime gitmenin ne manaya geldiğini anlayabilmiş değilim. Yerelde hizmet edecek insanları seçeceğiz. Dolayısıyla iki iş birliği grubunun adayları yarışacaklar." diye konuştu.



"CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e karşı tabanınızdaki tepki, İzmir'deki dengeleri etkiler mi?" sorusu üzerine Akşener, "Babalar ve oğulları meselesine gelirsek... Biz, rahmetli Ecevit ile Bahçeli'nin yaptıkları iktidar döneminde bu geride bırakıldı diye düşündük. Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. Ben hapis yatmadım, burada bildiğim kadarıyla hapis yatan başka genel başkan yardımcılarımız da yok ama Nurettin Soyer bir vaka." dedi. Akşener, bu soruyu işkenceye maruz kalmış arkadaşlarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun yanıtlamasını istedi.



Soyer'i 2009'dan bu yana tanıdığını, kimin oğlu olduğu üzerinden bir eleştiride bulunmadığını ifade eden Dervişoğlu, 12 Eylül'de mağduriyet yaşayanlardan biri olduğunu, yargılandığını hatırlattı.



Dervişoğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, yargılandığı davalarda iddianame okunduğunda özellikle "suçların şahsiliği" üzerinde durduğunu, "evladın işlediği suçtan babanın, babanın işlediği suçtan da evladın mesul tutulamayacağı" hususuna vurgu yaptığını kaydetti.



CHP ile yaptıkları müzakereler sırasında Tunç Soyer'in geçmişinin iktidar ve ortağı tarafından istismar edilebileceğinin gündeme geldiğini belirten Dervişoğlu, Soyer'in adaylığına ilişkin sert bir karşı duruşunun, diretmenin tarafı olmadığını söyledi.



Meral Akşener, "İzmir'de partilileriniz Tunç Soyer'e oy versin mi?" sorusunu "Elbette, iş birliği yapılmış. Bizim adaylarımıza CHP seçmeni, CHP adaylarına da İYİ Parti seçmeni, tarafımızdan oy vermeye yönlendirilecek." diye yanıtladı.



"Mansur Yavaş Ankara için neden İYİ Parti'den aday olmak istemedi? HDP ile nasıl bir ittifak yapacaksınız?" sorusuna Akşener, "Çok ayıp bu. HDP ile ittifakımız yok. Bizi desteklemiyor ki HDP. Mansur Bey'in endişeleri vardı. CHP, ana muhalefet partisi daha yüksek seçmenden tercih aldı. Daha önce, 2014'te de CHP'den aday olarak şaibeli bir biçimde kaybettiği için orayı tercih etmiş olabilir ama Mansur Bey Ankara'da hem İYİ Parti'nin hem de CHP'nin ortak adayıdır. Kendisinin kazanacağına dair gözlemlerim çok kuvvetlidir." karşılığını verdi.



HDP'nin İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıkladığını anımsatan Akşener, HDP ile iktidarın birbirine alışık olduğunu, çözüm sürecini birlikte götürdüklerini, bu seçimde kimin kimi desteklediğinin görüleceğini söyledi.



"Akkal milletvekilliğinden de istifa etmeli"



İYİ Parti İzmir İl Başkanlığının, Tunç Soyer'in adaylığına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Akşener, "İl Başkanımızın bana sorarak bir açıklama yaptığını söyleyemem. İl Başkanımız Hüsmen Bey son derece aklı başında bir arkadaşımızdır. O metni çok dikkatle okudum. Orada söylenen şu, istismar bataklığı oluşturulacağı için Soyer'in üzerine düşeni yapması gereğine dair bir beyanat bu. 'Oy vermeyeceğiz, desteklemeyeceğiz' sonucunun çıkmayacağı bir açıklama." diye konuştu.



"Tunç Soyer, babası Nurettin Soyer ile aynı çizgide hareket eden, babasının yaptıklarına sahip çıkan bir yerde mi duruyor, yoksa farklı bir yerde mi duruyor? Bununla ilgili bir bilginiz var mı?" sorusu üzerine Akşener, "Ben, Soyer ile hiç tanışmadım, konuşmadım, ne düşünür bir bilgim yok." dedi.



Akşener, MHP'nin Cevat Yurdakul'un yeğenini milletvekili yaptığını anımsattı.



"İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa ederken yaptığı açıklamada, HDP'nin büyükşehirlerde aday çıkartmayarak Millet İttifakı'na destek olacağını, aday belirleme sürecinde teşkilatın dikkate alınmadığını söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık Akşener, "Akkal'ın baştan aşağı çelişkilerle dolu bir açıklaması oldu. Bir, şüpheleri varmış arkadaşımızın ama HDP'nin 'üç büyükşehirde aday çıkarmayacağız' demesiyle şüpheleri gerçekleşmiş. Peki Manisa birinci sıradan milletvekili seçilirken bu şüpheler bu arkadaşımıza niye engel olmadı? İkincisi, Akkal hem beni hem de uzun yıllar dostluğu bulunan arkadaşlarımızı çok yakından tanır. Bir tane PKK'lıya taş atmamış adamlar beni 'PKK ile yan yana gelmekle' suçluyor. İnanamıyorum." ifadelerini kullandı.



Akşener, şüphelerinin gerçeğe döndüğünü iddia eden Akkal'ın milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini söyledi.



"Bütün seçmenlerin oylarına talibiz"



"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmesinin bir sistem tartışmasına yol açacağını' söyledi. Buna siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu Akşener, "Hayır, biz öyle görmüyoruz. Referandumda parlamenter demokrasiyi savunduk, 24 Haziran'da biz kazandığımız takdirde parlamenter demokrasiye dönüş için bir yol haritası çizeceğimizi söyledik ama bugün an itibariyle bu bir yerel seçim." diye yanıtladı.



Ankara ve İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini savunan Akşener, "Bu iktidarı mutfak yıkacak, ateş almış gidiyor. Ankara, İstanbul, İzmir... Bu üç ili Millet İttifakı'nın aldığını varsayın. Ertesi gün benim tanıdığım Sayın Erdoğan çıkacak, 'Milletimizin verdiği ültimatomu anladım' diyecek, jet hızıyla bakanları değiştirecek, ondan sonra kongresini, değişiklikleri yapacak, 'Aldım dersimi gidiyorum' diyecek. Dolayısıyla belediye başkanlıkları değişti diye 'hadi seçim' diye bir kavram yok." dedi.



Akşener, "İttifak kurarken en zorlanılan noktalar hangileri?" sorusuna, "CHP, köklü ve zorlu bir parti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında çok kolay yönetilebilir bir parti değil. Ciddi ağırlığı olan kişilerin bulunduğu bir siyasi parti, belli dengeler var. Biz ise yeni bir siyasi partiyiz ve hedefimiz kalıcı olmak. Hem CHP hem İYİ Parti demokrasiyi tuttuğu için bu alanda zorluk yaşadık. Onun için çok uzun sürdü müzakereler. Çıkan sonuçlar derseniz ki 'yüzde 100 içinize sindi mi', elbette yüzde 100 olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'na sorsanız, elbette yüzde 100 olmaz ama mesele burada karşılıklı iyi niyetli adımlar atmaktır. Çıkan sonucun seçmenlerimiz açısından bir sinerji yarattığını görüyorum." karşılığını verdi.



"CHP ile ittifak nereye kadar devam edecek? İYİ Parti olarak Kürt seçmene yönelik bir mesaj vermeyecek misiniz?" sorusu üzerine Akşener, "Türkiye'nin bütün seçmeninin oylarına talibiz ama siyasi iletişimde 'çerçevelemek' diye bir kavram mevcuttur. Kendileri her haltı yapıp karşısındakini çerçevelemeye çalışan tavır var Türkiye'de. Benim itirazım bunadır." değerlendirmesinde bulundu.



Iğdır'da oyları birbirine yakın olan hem AK Parti hem de MHP'nin aday çıkardığını belirten Akşener, "Madem Iğdır'da HDP ile yarışacak bu sistem, biz aday çıkarmayacağız ama 'MHP adayını destekleyin' diyemiyoruz korkudan çünkü Sayın Bahçeli reddeder. Ahlat'ta 745 oyumuz var. Ahlat'ta aday çıkarmayacağız çünkü bu 745 çok önemli. Stratejik olarak baktığımız alanlar." diye konuştu.



"CHP adaylarına oy vereceğim"



Diyarbakır'da 8 bin küsur oy aldıklarını anımsatan Akşener, bunun çok kıymetli olduğunu, bunun için iletişimi sürdürmeye devam edeceğini dile getirdi.



"Ankara'da bazı ilçelerde herkes kendi adayını gösterecek. Özellikle Etimesgut ön plana çıkıyor. Bu bir çelişki oluşturur mu? İkincisi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde az oy farkla CHP'li belediye başkanı görevde. İYİ Parti'nin oradan aday göstermesi söz konusu. Bu bir taktik hamle midir, yoksa bir anlaşmazlığın sonucu mudur?" sorusu üzerine Akşener, müzakerelerde Kılıçdaroğlu'nun da kendisinin de ilgili arkadaşlarını görevlendirdiğini, kendilerinin sadece problemli olan alanlarda devreye girdiklerini söyledi.



CHP örgütlerinin bazı il ve ilçelerde taleplerinin olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:



"Ben milletvekili olmadığım için istediğim yerde oy kullanamıyorum. İkametim olan Üsküdar'da ve büyükşehirde CHP adaylarına oy vereceğim. Evimizde 5 oy var, 5'i de aynı durumda. Yani milletvekili olsam Kocaeli'ne giderdim, ilçeyi Kandıra'da kullanırdım, büyükşehir de bizde, öyle kullanırdım ama böyle bir durum yok. Ben orada sıkıntıyı gördüğüm için, oy oranında da bir fark olduğu için orada bir esneklik gösterdim. Bunu da örnek olsun diye yaptım ama teşkilat denilen organizasyonda bazen dirençler oluyor. O dirençleri bazen kıramıyoruz."



"Hileler sandık başında olur"



"Seçim güvenliğiyle ilgili tartışmaların" sorulduğu Akşener, "Hileler sandık başında olur. Esas mesele sandıktır. Bu yazılım üzerinden yıllardır yapılan bir şey var. Bugüne kadar buradan 5 verip de oradan çıktı olarak 100 oy alınan bir yazılım yer yüzünde yok. Bu bir kısım seçmeni ürkütüp sandığa gitmemesi için ortaya konulan bir propaganda, psikolojik harekat." diye konuştu.



"AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın 'Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, kıyamet günü berat belgeniz olacak' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, "Sayın Yılmaz çok aklı başında, iyi tahsilli bir arkadaştır. Güzel görevler yaptı. Yerel seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla ne alakasının olduğunu anlayabilmiş değilim. Sayın Erdoğan'ın bekası konusunda da bir problem yok. Sayın Bahçeli'nin koltuğuyla ilgili de hepimizi attığı için bir problemi yok. Şimdi bu bekaya nasıl geldik? Koltuklar tehlikede değil netice itibariyle nasıl geldik anlayabilene aşk olsun." dedi.



Türkiye'nin çevresiyle ilgili teyakkuzda olması gereken bir ülke olduğunu bildiklerini vurgulayan Akşener, bunun yolunun nesnel bir dış politika, güçlü bir ordu olduğunun altını çizdi.



"Yerel seçimde İYİ Parti'nin başarı kriterinin" sorulduğu Akşener, "Manisa, Denizli ve Balıkesir bizde. Mersin'de ayrı ayrı giriyoruz. Bizim toplamda 9 belediyemiz, 2 de beldemiz var. Bunun üzerine ne koyuyorsak bizim için başarı kriteri olacaktır." dedi.



"Gökçek'in açıklamalarını yanlış buluyorum"



"Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Mansur Yavaş'a ilişkin köken açıklamalarına ve bu yöndeki tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ben, Sayın Gökçek'in iri yarı konuşup asla bir şeyi ispatlayamadığını bilen bir insanım. Çok yanlış buluyorum. Bu tür tartışmaların kimseye faydası olmaz. Çok da çirkin ve terbiyesiz. Şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur insanlar Türkiye'yi tercih etmişse." yanıtını verdi.



"MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'ya Samsun Büyükşehir Belediye başkan adaylığı teklif ettiniz mi?" sorusu üzerine Akşener, ihraç gerçekleştikten sonra Usta'ya İYİ Parti'ye katılmasını teklif ettiğini, kendisinin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adaylığını kabul etmediğini, milletvekili olarak katılmak için ise biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı.



"Yerel seçim kapsamında CHP ile ortak mitingin olup olmayacağının" sorulduğu Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu, Denizli ve Balıkesir'e birlikte ziyaret yapabileceğimizi söyledi. Ben de buna olumlu yaklaştım. Ben, belediye başkan adaylarına onlar talep etmediği takdirde miting yapmayacağımı söyledim. Mesela Mersin'e gideceğim, bir hafta kalacağım, ilçe ilçe, esnaf esnaf gezeceğim ama bir başka şehirdeki arkadaş 'ille miting yapmamız lazım' derse onu gerçekleştireceğim." yanıtını verdi.



"Ordu'da İdris Naim Şahin'in aday yapılıp yapılmayacağı" sorusunun yöneltildiği Akşener, Şahin'le hiç görüşmediğini, ancak Şahin'in CHP'nin de desteğiyle İYİ Parti'den aday olmak istediğini kaydetti.

