Son Dakika Haberleri: Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
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Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.

Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Akşener ve Berger'den görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:45 Kaynak: DHA
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