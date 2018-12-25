Son Dakika Haberleri: Akşener: "Abd Çekilse de Çekilmese de Fırat'ın Doğusuna Operasyondan Vazgeçilmemeli"

Akşener: "Abd Çekilse de Çekilmese de Fırat'ın Doğusuna Operasyondan Vazgeçilmemeli"

1 saat önce

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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