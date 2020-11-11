Akşener: ABD ile artık yeni bir döneme girdik (2) - Son Dakika

Akşener: ABD ile artık yeni bir döneme girdik (2)
11.11.2020 13:44
ÜYE KATILIM PROGRAMINA KATILDIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından bir otelde düzenlenen, partisinin üye katılım törenine katıldı.
ÜYE KATILIM PROGRAMINA KATILDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından bir otelde düzenlenen, partisinin üye katılım törenine katıldı. Törende İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Yiğiner ile çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Akşener, milletin İYİ Parti'yi çağırdığını söyleyerek, "Milletimiz karar verme konusuna odaklanmış durumda. Gezdiğimiz yerlerdeki çaresizliği, zorlukları onların ağzından dinlediğimiz kadarıyla iktidar partisi, ister zamanında isterse daha önce yapılan bir seçimle milletimizin kararıyla gidecektir. İyiler arasına bugün de katılan ve aramızda bulunan kardeşlerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.Meral Akşener, konuşmasının ardından partisine katılan 40 kişinin rozetini taktı.
Son Dakika Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim