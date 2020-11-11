Akşener: ABD ile artık yeni bir döneme girdik (2) - Son Dakika

ÜYE KATILIM PROGRAMINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından bir otelde düzenlenen, partisinin üye katılım törenine katıldı. Törende İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Yiğiner ile çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Akşener, milletin İYİ Parti'yi çağırdığını söyleyerek, "Milletimiz karar verme konusuna odaklanmış durumda. Gezdiğimiz yerlerdeki çaresizliği, zorlukları onların ağzından dinlediğimiz kadarıyla iktidar partisi, ister zamanında isterse daha önce yapılan bir seçimle milletimizin kararıyla gidecektir. İyiler arasına bugün de katılan ve aramızda bulunan kardeşlerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.Meral Akşener, konuşmasının ardından partisine katılan 40 kişinin rozetini taktı.