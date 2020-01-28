Akşener: Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depremine ilişkin, "Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirterek, depremzedelere yardımcı olmak için birlik olmak gerektiğini kaydetti. Doğal afetler üzerinden siyaset çıkarılmayacağını vurgulayan Akşener, "Acılar ve felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır. Siyasetçiler olarak önceliğimiz; arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama, bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir. Gün, milletçe tek yürek olup, yaralarımızı sarma günüdür" dedi.

Akşener, depremin ardından bölgeye giderek yaralıları ziyaret ettiğini, taziyede bulunduğunu söyleyerek, seferberlik çağrısını yapan partisinin il ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Akşener, vatandaşın gerçek gündeminin Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>olduğunu söyleyerek, "Bugün dört kişilik bir ailenin, sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72 lira 58 kuruş, yani aylık 2 bin 178 liralık harcama yapması gerekiyor. Bugün bu paranın yanına yaklaşamayan emekli aylığı alan vatandaşlarım var. Türkiye 'de çalışanların yüzde 40'ı geçimini asgari ücretle sağlıyor" diye konuştu.

İstanbul 'un 39 ilçesinden 38'inde doğal gaz tüketiminde düşüş yaşandığını kaydeden Akşener, şunları kaydetti:

"Vatandaş artık kombinin düğmesini tedirgin çeviriyor. Dünyada, bütçesindeki paya göre, elektrik ve doğal gaza, bu kadar fazla para ödeyen başka hiçbir ülke bulamazsınız. Bu israf ekonomisinde, keyfi harcamalar için daha fazla vergi toplamak gerekiyor da onun için. Hal böyleyken, ülke gündeminin, çılgınlıklarla, suni meselelerle işgaline izin veremeyiz. Bunları konuşacağız. İsteseler de istemeseler de konuşacağız. Herkes bizden hak ettiği sözü duyacak. Milletim dertliyken susmam, susamam, susmayacağım."