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Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Adaletle Özgürleşen, Liyakatle Eşitlenen, Sevgiyle Güçlenen Türkiye'de Dünya Hukuk Günü'nü Kutlamak Dileğiyle' - Son Dakika

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