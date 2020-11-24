Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir " - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan aramanın, milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir" dedi.(1)