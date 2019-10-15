Akşener: "Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle"
27 dakika önce
İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asker selamı vermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asker selamı vermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (2)
Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi