Akşener: "Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum" - Son Dakika
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Akşener: "Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum"

21.05.2022 23:18
Akşener: "Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes’i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Akşener sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum."

YORUMLAR
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Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşener: 'Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener: "Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum" - Son Dakika
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