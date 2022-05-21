Akşener: "Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Akşener sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"EuroLeague Final Four maçında, Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'i yürekten kutluyor, teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum."