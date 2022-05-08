Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır -2 - Son Dakika
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Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır -2

08.05.2022 21:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Anneler Günü nedeniyle partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserine katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve çok sayıda partili kadın katıldı.

'ANNE EMEKTİR, FEDAKARLIKTIR'

Konser öncesi partililere hitap eden Akşener, anneliğin önemine değinerek, "Bu güzel günde beraber olduğumuz için en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün anneler günü, anaların günü. Evlatlarını şehit vermiş annelerin, bu vatan uğruna gazi olarak geri dönen evlatlarını kucaklayan annelerimizin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerinin ve Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır. Ben anneyim, babaanneyim, Allah bütün gençlere anne olmayı nasip etsin, annelere evlat acısı göstermesin. Anne yemez yedirir, giymez giydirir. Türkiye bu anaların yüzü suyu hürmetine ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Türkiye'de İYİ Parti kurulduktan sonra her şeyin değiştiğini ifade eden Akşener, "Eğer bugün Türkiye 13'üncü Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorsa; her türlü zorluğa, yanlışlığa, iftiraya, hakarete rağmen dimdik yürüyorsa ve kayırmacılıklara, liyakatsizliklere rağmen geleceğe umutla yürüyorsa İYİ Parti'nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. Siz bir şeyi değiştirdiniz, yani İYİ Parti'yi kurdunuz ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiniz" diye konuştu.

Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır -2
Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır -2
Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır -2
Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır -2

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Meral Akşener, Anneler Günü, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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