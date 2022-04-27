Akşener Antalya'da, "Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet" Sloganları ile Karşılandı - Son Dakika
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Akşener Antalya'da, "Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet" Sloganları ile Karşılandı

27.04.2022 22:03

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya'da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkumiyet kararlarını "Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret" sözleri ile eleştirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarınki esnaf ziyareti ve iftar programı akşam saatlerinde Antalya'ya gitti. Akşener'in havalimanında kalabalık bir grup tarafından "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı.

Akşener, bugün TBMM'de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkumiyet kararına "Dün 'saray tiyatroları' eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir" tepkisini göstermişti. Akşener, "Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret" demişti.

Akşener Antalya'da, Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet Sloganları ile Karşılandı
Akşener Antalya'da, Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet Sloganları ile Karşılandı
Akşener Antalya'da, Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet Sloganları ile Karşılandı
Akşener Antalya'da, Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet Sloganları ile Karşılandı

YORUMLAR
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Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan 'Gezi' sözcüğünden hep korkmuştur İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan 'Gezi' sözcüğünden hep korkmuştur

Meral Akşener, İYİ Parti, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener Antalya'da, 'Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet' Sloganları ile Karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener Antalya'da, "Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet" Sloganları ile Karşılandı - Son Dakika
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