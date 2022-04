Akşener, Antalya Kepez'de: "İstibdatı Yeneceğiz ve Diyeceğiz Ki; Yaşasın Hürriyet" - Son Dakika

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FATİH NAZIM EFE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Kepez'de yurttaşlara seslendi. Akşener, "İddia ediyorum el ele vereceğiz ve bu harami düzeni helal oylarımızla yerle yeksan edeceğiz. Çünkü demokrasi ile seçmen iradesi ile yenilemeyecek hiçbir istibdat (despotizm) yoktur. İstibdatı yeneceğiz ve diyeceğiz ki; yaşasın hürriyet" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyareti içinde geldiği Antalya'nın Kepez ilçesinde yurttaşlara hitap etti. Akşener, "Esnaf gezilerimizin ikinci turuna başladık, bugün tekrar Antalya'nın ilçelerindeyiz. Bu esnaf dükkanlarında Türkiye'nin gerçeklerini görmek için yola çıktık" dedi.

Medya düzenini, yaratılan yapay gündemi eleştiren Akşener, şöyle konuştu:

"Dedim ki arkadaşlara Türkiye'de bir ortaoyunu var seçmene bir fare tuzağı var biz siyasetçilerin ise bir yün yumağına dolaştığını, hiç size, seçmene dair hiçbir konunun konuşulmadığı ve fare tuzağına mahkum edilmiş bir seçmenin varlığına hayır demek için yola çıktık.

Bu esnaf dükkanlarının içinden ülkemizi, milletimizi görürsünüz. Esnafın müşterisi velinimettir, siyasetçinin velinimeti de halktır. El ele tutuşup seçmeni velinimet haline getirmek için bu yola çıktım. Bu esnaf dükkanlarının içinde işsiz gençlerle karşılaştım, umudunu kaybetmiş, 'abla biz ne yapacağız' diyen gençler gördüm. 'Tencereyi nasıl kaynatacağım' diyen kadınlar gördüm. 'Bin 500 lira emekli maaşıyla nasıl geçineceğim' diyen emekliler gördüm. En düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapın dedik, ağaların elinden çıka çıka 2 bin 500 lira çıktı. Her şeye zam gelmiş bir ülkede 2 bin 500 lira bir emekliyi geçindirir mi kardeşim?

Gebe ineklerini mezbahaya gönderen besici gördüm, nisan ayında gübreyi atamadılar. 24 milyar lirayı Hariri'nin cebine koyanlar utanın, çiftçinin gübresini sübvanse etseydiniz nisan ayında ücretsiz gübre atsaydı ne olurdu Türkiye kazanırdı, çiftçi kazandırdı. Savaş halindeki Ukrayna'dan ayçiçek yağı ithal etmekle övünenler utanın be utanın. Yan gelip yatıp 5 maaş alan danışmanları olanlar, 500 milyon dolara uçaklarla gezenler, 13 uçakla gezenler, 'itibardan tasarruf olmaz' diyenler, geceyi aç geçiren milletinizin karşısında utanın be utanın. 5 maaş alan danışman garibanı sokakta tekmelerken, onun arkasında duranlar utanın be utanın. Ama biz el ele vereceğiz, önce seçmen velinimetimiz olacak. Sonra herkes benim gibi buraya gelecek, karşınızda hazırola geçecek. Ama iddia ediyorum el ele vereceğiz ve bu harami düzeni helal oylarımızla yerle yeksan edeceğiz. Çünkü demokrasi ile seçmen iradesi ile yenilemeyecek hiçbir istibdat yoktur. İstibdatı yeneceğiz ve diyeceğiz ki; yaşasın hürriyet.