Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır.
İYİ Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Meral Akşener
, "Bizim için önemli olan; Türkiye
'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti
iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır" dedi. Akşnere, İYİ Parti grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile görüşmesine ilişkin soruya Akşener, "Sayın Akar sadece S400 değil Pençe, Afrin
, Suriye
'nin kuzeyi, Irak
'ın kuzeyi ile ilgili bilgi verdi. Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır. Dolayısıyla bu bir milli güvenlik meselesidir. Tehdit algısı değişmiş midir? Bizim Türkiye'nin güvenliği ile ilgili S400'ler elzem mi? Onlara yönelik sorular sorduk" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih
Erdoğan/İHA)
Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı
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