Son Dakika Haberleri: Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
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Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

58 dakika önce

Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi - "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır.

Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
- "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır"
Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır" dedi.
Akşnere, İYİ Parti grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin soruya Akşener, "Sayın Akar sadece S400 değil Pençe, Afrin, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ile ilgili bilgi verdi. Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır. Dolayısıyla bu bir milli güvenlik meselesidir. Tehdit algısı değişmiş midir? Bizim Türkiye'nin güvenliği ile ilgili S400'ler elzem mi? Onlara yönelik sorular sorduk" dedi.
Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
İYİ Parti, Türkiye, Politika
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