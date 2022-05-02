AKŞENER: BAŞBAKANLIĞA TALİBİM - Son Dakika
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AKŞENER: BAŞBAKANLIĞA TALİBİM

02.05.2022 19:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum? dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kocaeli il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binasına gelen Akşener, ilk olarak burada partililerle bayramlaştı. Daha sonra partililere seslenen Akşener, 2023 seçimlerine son derece hazır olduklarını ifade ederek, "Şimdi bizleri çatıştırmak için, insanlarımızı çatıştırmak için ortaya koydukları her türlü abidik gubidik ortadan kalkıp gidiyor. Seçmeni etkilemiyor. Seçmeni velinimet haline getirdik hep birlikte. Şimdi son olarak elbette başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum ama bir şey daha inşallah yapacağız. Siyasetçi takımının rahatını bozup, seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin velinimet olduğu ve beraber el ele tutuşup bu harami düzeni helal oylarımızla yıktığımız bir yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz? dedi.

'BUNDAN SONRA AĞALARIN İŞİ ZOR'

Parti olarak yöneticiler ve seçmenler arasında güçlü bir bağ kurduklarının ve bu bağın da 2023 seçimlerinde kendilerine başarı getireceğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Siz bana dediniz ki genel başkanım, insanları kutuplaştırarak, insanların arasındaki farklılıkları öne sürerek, manevi değerlerimiz üzerinden insanları birbiriyle çatıştırarak ve siyasetçilerin ayağına kedilere atıldığı gibi yün yumağı atılarak yapılan bu siyaseti değiştirelim, buna bir yol bulalım. O yol da seçmeni velinimet yapmaktır. 2,5 yıldır esnaf esnaf, il il, ilçe ilçe geziyoruz hep birlikte ve geldiğimiz nokta unutulan seçmeni, manevi değerleri üzerinden çatıştırılan seçmeni, sesi duyulmayan gençleri, tencere kaynatmakta zorlanan kadınları, esnafın dükkanları içerisinde karşılaştığımız besicilerin, atanamayan öğretmenlerin, 92 puanla atanamayıp 58 puanla arkadaşının atandığı KPSS mağdurlarının, EYT mağdurlarının, tarlasına gübre atamayan çiftçinin, KYK borçlarını ödeyemeyen çocuklarımızın, 4 yıllık üniversitelerden mezun olup işsiz gezen gençlerimizin sesi olduğumuz, gerçek dertlerin konuşulması yerine manevi değerler üzerinden çatıştırılıp, 'Şapkamı assam, ceketimi assam seçilirim' rahatlığını, konforunu ortadan kaldırdık. Birlikte kaldırdık, yaptığımız en önemli değişiklik de o. Bundan sonra ağaların işi zor"

AKŞENER: BAŞBAKANLIĞA TALİBİM
AKŞENER: BAŞBAKANLIĞA TALİBİM
AKŞENER: BAŞBAKANLIĞA TALİBİM
AKŞENER: BAŞBAKANLIĞA TALİBİM

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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