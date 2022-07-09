"Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun…"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Kurban Bayramı dolayısıyla; "Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun…" mesajını yayınladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle' - Son Dakika

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