Akşener: "Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle" - Son Dakika
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Akşener: "Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle"

09.07.2022 15:54
Akşener: "Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla; “Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı’mız kutlu olsun…” mesajını yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla; "Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun…" mesajını yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Akşener'in sosyal medya hesabında yayınladığı mesaj şöyle:

"Bayram neşesinin içimizdeki umudu canlandırdığı, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, mutlu, huzurlu ve bereketli sofralarda kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun…"

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Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: "Bayram Neşesinin İçimizdeki Umudu Canlandırdığı, Mutlu, Huzurlu Sofralarda Kutlayacağımız Nice Bayramlara Ulaşmak Dileğiyle" - Son Dakika
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