Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı
1 saat önce
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:13
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