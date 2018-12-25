Son Dakika Haberleri: Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı

Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı

1 saat önce

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı, System.String[]
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:13 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan, İYİ Parti'ye Geçti

İYİ Parti 10 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:56:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]