Akşener: 'Beka'nın Arkasında Ekonominin Konuşulmasını Ortadan Kaldırmak Var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı ortak miting için Denizli'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavas ilçesinde halka seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı ortak miting için Denizli'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavas ilçesinde halka seslendi. Türkiye'nin beka sorunu olmadığını belirten Akşener, "Bu beka meselesinin, terörist meselesinin arkasında ekonominin konuşulmasını ortadan kaldırmak var. Asıl mevzu bu ama tencere sallanıyor. Anneleriniz terlik atar ya ama asla değmez size. O terlikler atılacak bu bir. Kulaklar çekilecek bu iki. Hazır ola geçirilecek, bu da üç. Bugün beka meselesi varsa, suçlusu, sorumlusu sensin. Merak etme her Türk asker doğar. Bizler gereğini yaparız" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bugün saat 17.00'de Özay Gönlüm Meydanı'nda gerçekleştireceği ortak miting öncesi, partisinin programlarına katıldı. Akşener, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinde İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarının seçim bürolarının açılışını yaptı. İlk olarak Tavas'a gelerek seçim bürosunun açılışını yapan Akşener, ardından yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. 2010'daki Anayasa değişikliği referandumuna değinerek konuşmasına başlayan Akşener, şunları söyledi:



"Daha özgürlükçü, güçlülerin değil, haklıların hukukunun öne geçtiği bir hukuk mantığına ihtiyaç var diye, 'Toplumun tüm kesimleriyle konuşun' dedim. Şöyle yapıldı; Bana, 'Merak etme gelin hanım herkes kontrol altında' dendi. Bakın, sizden kopmanın miladı budur. Ondan sonra gelenler, gidenler ve 15 Temmuz hain darbe girişimi. O gün ne oldu? Millet, devleti sokaktan topladı. 2010'daki o referandum olmamış olsa, bunların böyle bir cesaret bulması mümkün değildi. 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal ilan ettin. Hadi o yetmedi 'Bunu resmileştirelim' dedin. 2019'da olacaktı. Hadi o da gitti. 24 Haziran'da da tam ve kamil Cumhurbaşkanı seçildin. Hani uçacaktık. Hani kaçacaktık. Hani her şeyimiz düzene girecekti. Dolayısıyla bina yapmak güzel ama bu binada okuyan çocukların hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabilecek mantıkta ve donanımda yetiştirilmesi lazım."



'SİYASİ TAKIMIN TEPESİNDEKİLERİ AFFETMEYİN'



Konuşmasında gençlerden siyasileri affetmemelerini isteyen Akşener, "Size bir şey söyleyeyim mi; Katiyen bizi affetmeyin. Bu siyasi takımının tepesindekileri katiyen affetmeyin. Ama sandığa gideceksiniz, tırmalayın. Bizi tırmalayın ama sandığa gidin. Canınız kime istiyorsa ona oy verin, ona bir şey diyemem. Ama sandığa gidin. Allah şahittir ki adaylarımızın seçilmesi için size geldim, o başka bir şey. İşte rekabet bu. Seçmene saygı bu. Seçmen velinimettir anlayışı bu. Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy veren kardeşlerim benim için terörist değildir. Bu vatanın asli unsurlarıdır" dedi.



'KULAĞI ÇATIRT DİYE ÇEKİN, KIZARSIN'



Yerel seçimlerde seçmenden AK Parti'nin kulağını çekmesini isteyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçmişte seçmenin gözünün içine bakmaya çalışırdık. Çünkü parmağınızı sallardınız bize. İyi bir iş yapmadık mı değiştirirdiniz. Parmak sallardınız, 'Bak seni indiririz' denirdi. Bu belediyeler için de genel seçimde de böyleydi. 2010'dan itibaren çok kolay oy almaya alışıldı. 'Ceketimi assam kazanırım' modeli devreye girdi. Sizin gözünüzün içine bakma işlemi de ortadan kalktı. Seçmen velinimettir. Seçmenin velinimet olabilmesi için bu seçimde benim sizden istirhamım, şu kulağı çatırt diye çekmenizdir. Kulağı çekin, kızarsın. Bakın 31 Mart'ta Denizli gitmiş, İstanbul gitmiş, Ankara gitmiş, Bursa gitmiş, Samsun gitmiş, Balıkesir gitmiş. Şimdi ne olacak? Şu olacak; Sayın Erdoğan çıkacak, diyecek ki 'Ey aziz milletim, verdiğiniz mesajı aldım. Gereğini yapacağım.' Ardından ekonomiyle ilgili gözlerimizin içine bakıp ne lazım geliyorsa, onu yapmak üzere gayret edilecek. Çünkü 2023 yılında kendisi tartıya çıkacak. Bugün ne ben tartılıyorum ne Sayın Erdoğan tartılıyor ne Sayın Bahçeli tartılıyor ne de Sayın Kılıçdaroğlu tartılıyor. Biz sandalyelerimizde oturmaya devam edeceğiz."



'ZİNCİRLERİ BEN KIRACAĞIM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Meral Akşener, "Beka, beka, beka, zincir, zincir, zincir. Sayın Erdoğan, şu zincirleri ayağına takan kimse söyle. Kaç seçim geçirdik, bir şu ayağındaki zincirler çıkmadı. Söyle, vallahi ben kıracağım. Ama 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyona yakın oy almış Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçmenini sen döndürüp teröristlikle suçlayamazsın. Buna hakkında yok, haddin de yok. Bugüne kadar bu dille çok iş yaptın. Bugün İYİ Parti var, Meral Akşener var" dedi.



'TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU YOK'



Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Tencere her iktidarı sallar" sözünü hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:



"Bu beka meselesinin, terörist meselesinin arkasında ekonominin konuşulmasını ortadan kaldırmak var, asıl mevzu bu. 'Bize oy vermezseniz cennete gidemeyeceksiniz ha', Cumhur İttifakı'na oy vermezseniz gittiniz ha'; Allah'a şirk bu, şirk. Böyle bir şey olur mu? Ama tencere sallanıyor. Elinde bir imkan var. Biz kadınlar biliriz bu işi. Anneleriniz terlik atar ya ama asla değmez size. O terlikler atılacak bu bir. Kulaklar çekilecek bu iki. Hazır ola geçirilecek bu da üç. Bugün beka meselesi varsa suçlusu sorumlusu sensin. Merak etme, her Türk asker doğar. Bizler gereğini yaparız. Beka meselesi varsa, bunun sorumlusu sensin. Onun için efendi efendi ekonomiyi konuşalım. Seçmenin derdini konuşalım. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü."



KALE'DE KONUŞTU



Meral Akşener, Tavas'taki programının ardından Kale ilçesine geçti. Akşener, burada seçim bürosunun açılışını yaptıktan sonra Kale sakinlerine seslendi. İktidara eleştirilerine sürdüren Akşener, "Bunun meselesi şu; Sizi birbirinize düşman ederek oy alma, buna karşı da ekonomiyi, işsiz gençleri konuşturmama" dedi. Akşener, konuşmasının ardından hediye edilen bir tepsi baklavayı, miting alanı yanındaki kız yurdundan kendisine el sallayan öğrencilere gönderdi.



İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Kale'den sonra Beyağaç ilçesine geçti. Akşener, Beyağaç ilçesine giderken Pınarönü Mahallesi'nde camide cenaze görünce aracını durdu. Başını örten Akşener, yakını ölenlere başsağlığı diledikten sonra cenazenin başına geçip dua etti ve ayrıldı. Beyağaç ilçesine giden Akşener, buradaki kısa konuşmasının ardından otele döndü.



- Denizli

