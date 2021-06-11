Üye Girişi
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok - Son Dakika

Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok

11.06.2021 16:31
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, "Sabah belediye başkanımızla konuştuk. Allah'tan bir şey yok. Şimdi tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, "Sabah belediye başkanımızla konuştuk. Allah'tan bir şey yok. Şimdi tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok. Kendisinin bir fikri yoktu ama Türkiye'de bunlar çok olağan hale geldi. Asıl sorgulanması gereken budur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gökçebey ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ayakkabı satışı yapan iş yerinin sahibi Akşener'e, dükkandan çıkacağı sırada arkasından "İttifakı genişletin"  diye seslendi. Tamam diyen Akşener, 'bozmayın' diyen esnafa, "Buna çok gayret ediyorum farkındasınız değil mi?" diye cevap verdi. Akşener, ardından iş yerinden ayrıldı. Gökçebey Belediye Başkanı İYİ Partili Vedat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Akşener, belediye önünde halka seslenerek geçen yıldan bu yana il ve ilçelerde esnafı gezdiğini söyledi. Vatandaşların sorunlarını dinlediğini anlatan Akşener, "Burada esnafımızla konuşurken ben propaganda yapmıyorum. Partimi övmüyorum. İktidarı da yermiyorum. Sadece sizinle konuşuyoruz. Meclise getiriyoruz ve çözümü için talepte bulunuyoruz. Çok rahatsız oluyorlar. Buraya benim dışımda gelen yok. Hadi genel başkanları geçtik, milletvekilleri bile gelmiyor. Siyaset seçmenin özgür olduğu bir görevdir. Unutuldunuz. Nasıl esnafın velinimeti müşterisi ise siyasetçinin velinimeti de seçmenidir. Vaktimiz az söyleyeceğimiz şey şu. Gerçek dertten kaçmak için gelmiyorlar. Ama daha sonra vah vah şu şucu, bu bucu diyorlar. Size ne? Bana ne? İşsiz gencin derdine çare aramak varken size ne? Bundan sonra siz konuşacaksınız. Safranbolu'da bir esnafımız bir pankart verdi. Her şey açık açık yazıyor. Bende orada söz verdim mecliste göstereceğim diye. Gösterdim, ağa kızdı. Sonra bu kadar aç varsa siz doyurun dedi. Hay hay muhterem. Kalk o sandalyeden doyurmayan namerttir. Devletin görevi açı doyurmak, çıplağı giydirmek, işsize iş vermek" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMASI ÇOK VAHİM OLAYDIR'Akşener, ilçe ziyaretinin ardından bir otelde basın açıklaması düzenledi. Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili konuşan Akşener, şöyle dedi: "Sabah belediye başkanımızla konuştuk. Allah'tan bir şey yok. Şimdi tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok. Kendisinin de bir fikri yoktu ama Türkiye'de bunlar çok olağan hale geldi. Asıl sorgulanması gereken budur. Bu faillerin bulunup bu neydinin cevabının alınamayacağı, alınmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı. Failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Failleri beraat etti. Böyle bir Türkiye'de Yomra belediye başkanımızın hem de ateşle yani kurşunla karşılaşması çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş canına bir şey olmamış. Buradan benim herkes adına İyi Parti Genel Başkanı olarak ve eski İçişleri Bakanı olarak söyleyeceğim şudur. Hem hakimlere hem savcılara hem kolluk kuvvetlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği zaman, hiçbir hukuki ceza verilemediği zaman yarın sokakta insanlar gezemez hale gelir. Nitekim öyle. Bir başka şey daha olur. Bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler benzer durumlarla karşılaşabilirler. Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor."  'KANAL İSTANBUL İHANETTİR'Gazetecilerin Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağı konusundaki sorusunu yanıtlayan Akşener, "Başından beri biz bir şey söylüyoruz. İstanbul'a ihanettir. Pek çok ihanet yapıldı bu ülkenin doğasına insanlarına sonra hem çıkıp özür dilendi ama bu kanal İstanbul bu af dilemelerinin çok ötesinde olur. Çünkü orada attığınız her adım bir daha geri dönülemeyecek şekilde zarar verecektir. Bu ihaleye girecek yerli yabancıya sesleniyor. Bu iktidar gidiyor. Vatandaşlarımızın oylarıyla, sandıkla demokrasiyle seçimle gidiyor. Dolayısıyla 5 kuruş alamazsınız bu netlikle söyleyeyim.  Dolayısıyla bu ihaleye girmemeleri gerekir. Bu Türkiye'ye de İstanbul'a da ihanettir. İşte Marmara Denizi'nin müsilaj denilen şu anda korkunç bir doğa olayıyla karşı karşıya kalması gibi. İstanbul'a bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASIAkşener, erken seçimle ilgili soruya yönelik seçmenin erken seçim istediğini de ifade ederek, seçmenin sesi olarak bunu dile getirdiklerini belirtti. Muhalefetin, iktidarı denetleyen, yönlendiren ve talepleri ileten konumu bulunduğunu anlatan Akşener, şöyle konuştu: "Seçmen diyor ki, seçim isteyin dayanamıyoruz bu haksızlıklara artık. Bakın kulak arkasında yatılıyor. Pek çok iddia var. Yolsuzluk üzerine iddia var. Bugün benim kulağıma hanımefendi eğildi dedi ki bir evim var şimdi o videoları izliyorum. Mesela YouTube kanalında Atilla Uras'ın kızını izlemiş. Yani tankla otelin bahçesine girilmiş ya. Benim bir evim var. Benim evime de birileri gelip kapının delindiği bir anlayışın bir korkunun yaşandığı Türkiye ya. Yani evimi elimden alırlar mı diye sordu bana. Böyle bir sistemle Türkiye'yi yönetenleri hukukuyla idaresiyle mutlaka ve mutlaka bu korkuların bu endişelerin hem müsebbiblerini kenara koymak zorundalar, hem de bu düşüncelerin bu endişelerin ortadan kalkması için somut hukuki, adaletli adımlar atmak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları için vatandaş seçim istiyor. Bize diyorlar ki bunu seslendirin."

Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok
Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok

Mustafa Bıyık, Trabzon, Mevla, Yomra, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok - Son Dakika


Son Dakika

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi 16:31 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı 16:16 Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor 16:10 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Bakan Soylu'dan dikkat çeken uyarı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım 16:04 Bakan Soylu'dan dikkat çeken uyarı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:09 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
15:59 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor         
16:43
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak         
16:22
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı         
16:14
Kız kaçırma davası kanlı bitti! Amca mezarda, yeğen hapiste Kız kaçırma davası kanlı bitti! Amca mezarda, yeğen hapiste         
16:06
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
420 metre uzunluğundaki bu tünel lokanta çok farklı! Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki bu tünel lokanta çok farklı! Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar         
11:33
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 16:49:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener: Belediye başkanına saldırıda tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement