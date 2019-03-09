Son Dakika Haberleri: Akşener: Ben Paşalardan Korkmadım, Şimdi Niye Korkayım

Akşener: Ben Paşalardan Korkmadım, Şimdi Niye Korkayım

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine, "Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye cevap verdi.

Akşener: Ben Paşalardan Korkmadım, Şimdi Niye Korkayım, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine, "Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye cevap verdi.

İYİ Parti Lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan cevap verdi. Akşener, Twitter hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye yazdı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:26 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:34:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: Ben Paşalardan Korkmadım, Şimdi Niye Korkayım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]