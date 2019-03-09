Akşener: Ben Paşalardan Korkmadım, Şimdi Niye Korkayım
59 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine, "Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye cevap verdi.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Elazığ
mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine, "Ben 28 Şubat
'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye cevap verdi.
İYİ Parti Lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a sosyal medyadan cevap verdi. Akşener, Twitter
hesabından Recep Tayyip Erdoğan
'ı etiketleyerek "Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye yazdı.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:34 Kaynak: DHA
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