Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Benim derdim sesi duyulmayan milyonları hak ettikleri gibi mutlu yaşatmak' - Son Dakika
Akşener: "Benim derdim sesi duyulmayan milyonları hak ettikleri gibi mutlu yaşatmak"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inkonuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:41 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inkonuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (4)
Son Dakika 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Akşener'den çağrı: Mikrofon delikanlılığını bırakın ve gereğini yapın Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi