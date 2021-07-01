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AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ - Son Dakika

AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ

01.07.2021 18:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada kendisine ikram edilen mancarlı pideden yiyerek çay içen Akşener, hediye edilen eşarbı taktı. Karamürsel ilçesine geçen Akşener'i burada yağlı güreşçileri karşıladı. Kısa süreli bir gösteri güreşi yapılmasının ardından Akşener, esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

'TAHKİMCİLERİN AVUKATISIN'

Vatandaşlara hitap eden Akşener, Kanal İstanbul ile ilgili Sayın Erdoğan çıkıp dedi ya; 'Bizim söylediğimize, biz Çinlilere, biz batılılara, biz yabancı finans şirketlerine ve Türkiye'deki beşli çeteye dedik ki, bakın biz iktidara geliyoruz. Kesinlikle buranın ihalesine girmeyin. Beş kuruş ödemeyiz.' Ağabey çıktı dedi ki, 'Bunlar bunu söylüyor ama o tahkim sebebiyle söke söke alırlar.' Bizden alırlarmış. Biz dediğim, sizsiniz. Allah'a şükürler olsun. Adam bizi, siz görüyor. Biz bu işe çok memnun olduk. Sen, 'Söke söke alırlar' diyorsun. Tahkimcilerin avukatı mısın' dediğim için bana da çok kızmış ağabey. Çok kızmış. Arkadaş, tahkimcilerin avukatı demeyeyim de 'Mahmut' mu diyeyim Elbette tahkimcilerin avukatısın diyeceğim. Milletin adamı, oldu tahkimcilerin avukatı. Rahmetli Atatürk 100 sene önce işgalciler için diyor ki, Geldikleri gibi giderler. 100 sene sonra bu ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Sizden söke söke alırlar.' Hadi oradan, cebinden mi veriyorsun dedi.

AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ
AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ

Meral Akşener, İYİ Parti, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKŞENER BENİM GİBİ HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEK, GELMEYENE 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ - Son Dakika


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