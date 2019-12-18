Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika

Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 45 dakika süren görüşmenin sonunda Çebi, Akşener'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görüşme öncesi detaylar

-Akşener'in makamından detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Meral Akşener, İYİ Parti, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
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