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Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:14 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Çebi, Akşener'e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını sundu.
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