Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Çebi, Akşener'e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını sundu.

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