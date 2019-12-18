Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika

Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Çebi, Akşener'e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını sundu.

Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

Meral Akşener, İYİ Parti, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:55 Kaynak: AA
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